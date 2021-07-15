Амстердам, 15 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Нидерландский футболист Арьен Роббен завершил карьеру. Об этом он 15 июля объявил в Instagram.

Football.ua Арьен Роббен

«Я принял решение прекратить свою футбольную карьеру», — написал Роббен.

В 2019 году он уже объявлял об уходе из спорта, но возобновил карьеру в июне 2020 года, вернувшись в свой первый клуб «Гронинген», который играет в чемпионате Нидерландов.

На протяжении своей карьеры Роббен играл за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Он становился чемпионом Голландии, Англии (дважды), Испании и Германии (восемь раз), а также выиграл Лигу чемпионов в 2013 году.

В составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призёром чемпионата Европы (2004), серебряным (2010) и бронзовым (2014) призёром чемпионатов мира.