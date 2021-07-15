Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону поставили точку в вопросе размещения торговых ларьков в подземных перехода. Большинство проголосовавших на сайте городской администрации высказалось против киосков.

Ларьки в Ярославле

В частности, против размещения киосков в подземных перехода Ростова-на-Дону высказались 56,2% респондентов. Всего в голосовании приняли участие 966 человек. То есть фактически горожане избавили подземки от торговли.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2021 года на основании решения Арбитражного суда три подземных пешеходных перехода избавили от ларьков. Однако власти уточнили тогда, что киоски могут вернуть после внесения их в схему размещения нестационарных торговых объектов.