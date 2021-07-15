Нижний Новгород, 15 июля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с одиннадцатиклассниками Владиславом Беляковым и Степаном Пантуровым, сумевшими предотвратить похищение ребенка. Об этом сообщили в администрации столицы Приволжья.

Weitushe.com Похищение ребенка

Глава города поблагодарил школьников за спасение маленького мальчика и вручил им подарки от мэрии.

Старшеклассники рассказали, что занимались на спортивной площадке, когда к ним подошел мужчина, который вел себя неадекватно. Поэтому они не стали с ним общаться. После чего злоумышленник купил лимонад и пошел на детскую площадку, откуда увел маленького мальчика в подъезд жилого дома.

Подростков поведение подозрительного незнакомца насторожило, а потому они пошли за ним, не дали завести ребенка в квартиру и попытались позвать на помощь взрослых, но никто отреагировал на их крики.

После этого школьники вызвали полицию, а прибывшие на место происшествия правоохранители вмешались в происходящее и предотвратили возможную трагедию.