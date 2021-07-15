Екатеринбург, 15 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Трамвайная линия из Академического района Екатеринбурга будет продлена до микрорайона Широкая речка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трамвай

Соответствующее поручение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Будет подготовлены проекты планировки и межевания территории.

Трамвайная линия ещё не построена. Разговоры об её возведении шли ещё с 2008 года. Планируется, что работы закончат в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трамвайной ветки торжественно открыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Церемония прошла 6 июля 2021 года.