Нижний Новгород, 15 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей горячо обсуждают каждый новый проект к 800-летию Нижнего Новгорода. Не стало исключением и 50-метровое колесо обозрения с Tik-Tok кабинкой, которое предполагается построить около канатной дороги. Нижегородцы разделились на три группы — критикующие, одобряющие и иронизирующие.

Сервис Tik Tok

В описании к проекту сказано, что «колесо обозрения с Tik-Tok кабинкой на площади Сенной обойдется в 100 миллионов рублей». Строение будет иметь ряд особенностей. Среди них:

18 застекленных кабинок, одна для маломобильных граждан и одна «Tik-Tok-кабинка» с небольшой сценой для записи коротких видео для соцсети;

круглогодичное использование при температуре от — 30° до +40°;

кабинки с климат-контролем и мультимедийной системой;

яркую иллюминацию.

Большая часть негативных комментариев сводится к критике «специальной Tik-Tok кабинки» и стоимости проекта.

«Тик-Ток звучит как болезнь какая-то. Из ряда психиатрии», — предположил Вадим Самарин.

«Тик-Ток головного мозга», — поддержал его Эдуард Зиганшин.

«У Tik-Tok кабинки пусть периодически внезапно открывается пол. Надо как-то избавляться от идиотов», — мрачно пошутил Сергей Семёнов.

«Одна кабинка для маломобильных и одна для сильно дебильных», — написал Алексей Сафронов.

«Ну самая необходимая вещь в городе. Видимо, все у нас в хорошем состоянии: детские сады, школы, больницы, поликлиники или дороги во дворах», — иронизирует Анна Ковалёва.

«Больше не на что потратить деньги? Только на колесо и угодить недоразвитым тик-токерам! Я понимаю когда в городе все замечательно и нет проблем, тогда можно и на аттракционы потратить, а когда люди пишут о наболевших проблемах в разных районах города, тут уж извините, не до колеса обозрения», — возмутилась Ольга Поварёнкина.

«Есть более нужные проекты для города, которые так и не были начаты. От колеса этого как от козла молока, смысл? На том же месте строить где всю красоту видно так же с канатной дороги?», — написал Илья Радостин.

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Часть пользователей поддержала идею строительства колеса обозрения.

«Я тоже плачу налоги. И хочу жить в красивом городе! Не путайте одно с другим. Ничего не делали — плохо. Сейчас делают и опять находятся советчики, куда потратить деньги», — возмутилась Тина Лунина.

«Что вы все постоянно недовольные какие? Не хотите, чтоб что-то появлялось в городе — живите в деревне», — высказался Алексей Мишин.

«Почему бы и нет. Место красивое, виды тоже. И что странно. На кабинку для тиктокеров все обратили внимание, а на кабинку для маломобильных граждан нет», — недоумевает Диана Кислякова.

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Некоторых пользователей волнует не сам проект, а качество его реализации. Люди опасаются, что колесо обозрения будет опасным для отдыхающих.

«Учитывая сегодняшнее качество строительства, сжатые сроки, воровство и т.д. предлагаю физикам рассчитать, до какой скорости разгонится колесо, при входе в воду», — пошутил Дмитрий Трофимов.

«Тяп-ляп. Почему в нашем городе все делают на скорость, быстрей в последний момент. Может не стоит спешить с колесом? А то как бы нет укатилось вниз», — написала Alexandrovskya Maria.

«Опять всё в безличной форме, подразумевающей неотвратимость — построят, направят, откроют. Там же оползень?!», — написал Илья Мясковский.

«Самое страшное, что в нашем углу объявили режим ЧС по оползням. Надо быть идиотом, чтобы поставить в этом месте колесо», — поддержала его Татьяна Грачева.