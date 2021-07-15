Уфа, 15 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Начальника отдела полиции Иглинского района заподозрили в покушении на получение взятки в Уфе. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

По версии следствия, к 42-летнему подозреваемому начальнику отдела МВД РФ по Иглинскому району обратился его приятель и попросил содействовать в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена по признакам мошенничества. Проверка в отношении этого предпринимателя проводилась в отделе, который возглавлял фигурант уголовного дела. Следователи считают, что подозреваемый принял это предложение с условием выплаты ему 1,5 млн рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, при передаче взяткодателем денежных средств посреднику, последний был задержан с поличным, в последующем был задержан и сам начальник отдела полиции», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на получение взятки. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование дела продолжается.

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