Москва, 15 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Компания Subaru представила на авторынке России кроссовер Outback шестого поколения. Об этом сообщается на странице Subaru Russia в социальной сети Instagram.

Subaru Subaru Outback

Отмечается, что новинка стала доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах Subaru России и Белоруссии.

Outback шестого поколения обладает новым интерьером и экстерьером. Кроссовер построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). Точно на такой же архитектуре построена модель Forester.

Благодаря высокопрочной стали, из которой создана платформа, удалось увеличить жесткость передней подвески и кузова на кручение на 70%, а жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб — на 100%.

Внутри новинка отделана кожей Nappa, а также оснащена экраном мультимедийной системы Full HD на 11,6 дюймов. Кроме того, внутри установлена премиальная аудиосистема Harman/Kardon с десятью динамиками, усилителем и сабвуфером.

Напомним, в середине июня Subaru представила в Японии обновлённый кроссовер Forester 2022 модельного года.

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