Азовский район, Ростовская область, 15 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из Азова в село Стефанидинодар. В результате одна женщина скончалась, ещё две пассажирки госпитализированы.

Maarten Van Damme Нож

Всё произошло внезапно, пишет телеграм-канал Don Mash. Один из пассажиров вдруг достал нож, пассажиры запаниковали. После нападения на людей преступник скрылся.

В Ростовской области объявлен план «Перехват». Полиция занимается поиском злоумышленника. Силовики располагают данными о предполагаемом преступнике.