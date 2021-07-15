Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Петербургский музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» в ближайшее время может получить помещение, которое будет использовать в качестве второй сценической площадки.

Spbopera.ru Театр «Санктъ-Петербургъ опера»

Решение о подборе такого помещения было принято на встрече губернатора Александра Беглова и художественного руководителя театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрия Александрова.

«Санктъ-Петербургъ Опера» — один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка — яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать», — отметил Александр Беглов.

Спектакли «Санктъ-Петербургъ Опера», созданного в 1987 году, проходят с аншлагами, но зал театра в особняке барона фон Дервиза на Галерной ул., 33, рассчитан только на 170 зрителей. Этого уже не хватает театру, спектакли которого ежегодно становятся номинантами премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

Добавим, что худрук театра Юрий Александров пригласил губернатора на премьеру оперы Беллини «Норма».