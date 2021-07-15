Москва, 15 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Госдуме готовность Европарламента не признавать выборы в России назвали вмешательством во внутренние дела страны, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«В комитете Европарламента по иностранным делам не в первый раз говорят о готовности не признавать новый состав Госдумы. Это откровенная форма вмешательства в избирательные процессы в России. И это мы наблюдаем со стороны ЕП также далеко не в первый раз», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий уверен, что выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут по всем демократическим стандартам, в соответствии с избирательным законодательством и Конституцией РФ.

«Россия обязательно пригласит независимых иностранных наблюдателей. Очень рассчитываем на непредвзятые и неангажированные оценки. И тогда Европарламенту просто будет нечем крыть», — заключил Слуцкий в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам одобрили доклад о будущих политических отношениях России и Евросоюза.

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