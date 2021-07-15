Вашингтон, 15 июля 2021, 15:41 — REGNUM Президент США Джо Байден получил прямую выгоду от предпринимательских начинаний своего сына Хантера, о наличии прямых доказательств тому заявил бывший член палаты представителей республиканец Джейсон Чеффец, сообщает New York Post.
С таким заявлением Чеффец, который является сотрудником Института подотчетности государства — консервативного аналитического центра, основанного Стивом Бэнноном и Питером Швейцером, выступил в эфире Fox News.
Бывший законодатель утверждает, что Питер Швейцер нашел материалы на жестком диске ноутбука Хантера Байдена, которые доказывают, что президент Джо Байден напрямую извлек выгоду из работы своего сына.