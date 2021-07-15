Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Президент США Джо Байден получил прямую выгоду от предпринимательских начинаний своего сына Хантера, о наличии прямых доказательств тому заявил бывший член палаты представителей республиканец Джейсон Чеффец, сообщает New York Post.

С таким заявлением Чеффец, который является сотрудником Института подотчетности государства — консервативного аналитического центра, основанного Стивом Бэнноном и Питером Швейцером, выступил в эфире Fox News.

«Я работаю с Питером, и он сделал перекрестную ссылку на некоторые данные с ноутбука Хантера Байдена с записями секретной службы, опубликованными [сенатором Рон] Джонсоном и еще одним деловым партнером Хантера Байдена. Поэтому они очень осторожно относятся к имеющимся данным», — сказал Чаффец.

Бывший законодатель утверждает, что Питер Швейцер нашел материалы на жестком диске ноутбука Хантера Байдена, которые доказывают, что президент Джо Байден напрямую извлек выгоду из работы своего сына.