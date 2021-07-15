Москва, 15 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Дистанционная регистрация рождения и смерти станет доступна для пользователей портала госуслуг в 2022 году. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба Минюста России.

Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края Молодая семья в отделе ЗАГС

В министерстве отметили, что нормативная правовая база для внедрения новой модели удалённой регистрации рождения и смерти уже создана. В настоящее время такие услуги предоставляют органы ЗАГС.

«Нововведение позволит проводить государственную регистрацию рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС», — говорится в сообщении.

Граждане смогут подать заявление о рождении или смерти через портал госуслуг в электронной форме. К нему нужно будет приложить электронное медицинское свидетельство. Орган ЗАГС зарегистрирует акт и направит сведения о нём в личный кабинет заявителя на этом же портале.

Пока функционал настраивают. Новую возможность сначала опробуют в пилотных регионах РФ.

Читайте также: ФНС России запустила новый сервис для налогоплательщиков