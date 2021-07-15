Москва, 15 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В России заявления на получение выплат на школьников через портал госуслуг оформили уже восемь миллионов родителей, заявил 15 июля глава Минцифры Максут Шадаев.

Школьники

«На сегодня более восьми миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 миллионов детей, это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена», — сказал Шадаев на заседании правительства.

Для тех, кто ранее не пользовался порталом госуслуг, открыта форма подачи заявления на сайте, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата направлена на социальную поддержку семей с детьми. Получить её смогут граждане России, проживающие на территории страны.

Деньги перечислят одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей 6−18 лет. Ребёнку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

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