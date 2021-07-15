«Илья да Софья» — солисты группы Little Big создали новый коллектив
Москва, 15 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новый проект — дуэт «Илья да Софья». Прусикин опубликовал отрывок первой песни в своём Instagram-аккауте.
Warner Music Russia
Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)
https://www.instagram.com/p/CRThIP7oTSm/
Композиция дуэта называется «Ты так любишь». «Новый эксперимент (который мы записали ещё год назад)», — подписал публикацию лидер группы Little Big.
ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Илья Прусикин и Софья Таюрская сообщили о своём романе. Пара начала встречаться в 2020 году.