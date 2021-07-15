Брюссель, 15 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Доклад по политическим отношениям Евросоюза с Россией утвердил комитет Европейского парламента по иностранным делам. Это 15 июля следует из заявления ЕП по итогам голосования.

Россия и ЕС

Уточняется, что документ был подготовлен докладчиком Европарламента по диалогу с Россией, депутатом от Литвы Андриусом Кубилиусом. После этого он должен быть вынесен на голосование на пленарной сессии европейского парламента.

При этом в поддержку доклада высказались 56 членов комитета, девять проголосовали против него и еще пятеро воздержались.

В документе члены комитета Европарламента по иностранным делам призвали ЕС в случае, если парламентские выборы 2021 года в России «пройдут с нарушением демократических принципов и международного права», не признавать новый российский парламент.

Кроме того, в этом случае Кубилиус намерен предложить ЕС рассмотреть возможность приостановки участия российской стороны в международных парламентских ассамблеях.

Помимо того, в документе указывается, что «Россия может быть демократической страной» и добавляется, что Евросоюзу нужно разработать всеобъемлющие принципы и стратегию взаимодействия с Москвой, которые будут основаны на «фундаментальных европейских ценностях».

«Наша первостепенная задача — защищать демократию. ЕС и его институты должны исходить из того, что перемены в России возможны», — говорится в сообщении.

В то же время члены комитета Европарламента предложили активизировать работу с партнерами по усилению «демократических импульсов в России», а также оказывать дополнительную поддержку соседним с ней государствам.

Отметим, решения Европарламента являются рекомендательными для стран ЕС и необязательными для исполнения.