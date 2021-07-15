Саратов, 15 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Саратове удалось локализовать пожар, который возник после падения грузовика на газовую трубу. Водитель госпитализирован. По одной полосе путепровода запущено реверсивное движение. Предварительные итоги по ликвидации аварии сообщила мэрия.

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Известно, что сгорела часть опор и коммуникаций, повреждено ограждение путепровода. Подача газа приостановлена на ТЭЦ-1, в дома поселка Юриш, микрорайоны Авиатор и 1-й жилучасток. Газовики приступят к работам сразу же, как будут завершены противопожарные мероприятия.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15 июля в Саратове экстренные службы были подняты по сигналу о происшествии. На первом жилучастке было зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузового автомобиля на газовую трубу. Мэр города Михаил Исаев взял ситуацию под контроль.

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