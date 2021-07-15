Киев, 15 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. На территории Украины ограничен доступ к 975 интернет-ресурсам. Об этом сообщила организация «Платформа прав человека» в своём отчёте за июнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

«На Украине стремительно растёт количество блокировок интернет-ресурсов… Во внесудебном порядке в данный момент заблокированы 633 веб-ресурса», — сказано в сообщении.

В июле 2021 года представители организации зафиксировали семь фактов нарушения цифровых прав виде ограничения доступа к интернету, которые касаются 975 веб-ресурсов, указали авторы отчёта.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что государство не может заблокировать доступ к социальной сети Facebook, однако ищет возможность бороться с недовольными людьми, которые «льют грязь» на Украину в соцсетях.