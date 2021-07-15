Ярославль, 15 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге военный «Урал» протаранил две стоявшие на светофоре легковые машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Yarnews.net Последствия ДТП

Командование Ярославского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП.

«По предварительным данным, на Юго-Западной окружной дороге водитель автомобиля «УРАЛ» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями, остановившиеся на светофоре», — сообщили в Ярославском гарнизоне.

Ранее Росгвардия сообщала о том, что с 12 по 30 июля в рамках проходящих военных учений на дорогах Ярославской области запланировано движение военных колонн.