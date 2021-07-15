Москва, , 15:40 — REGNUM На Украине производится сегрегация населения по этническому признаку. Об этом 15 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Национализм на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Власти Украины проводят осознанную политику апартеида по отношению к русским. Это не заблуждение, это осмысленная, целенаправленная политика. Нынешняя украинская власть и проект «Анти-Россия» — угроза для России и русских», — сказал участник ток-шоу.

По его мнению, дискриминация собственных граждан по этническому признаку в коечном итоге приведет к развалу Украины.

«Если Украине суждено распасться на ряд квазигосударств, значит быть тому, и мы не должны устраивать трагедию из-за этого», — отметил Коротченко.

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