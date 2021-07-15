Джакарта, 15 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что рост случаев заражения коронавирусом произошел не только в Индонезии, но и в других странах, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние четыре недели мир столкнулся с постоянным ростом случаев COVID-19.

«До прошлой недели число заболевших в мире выросло на 12%, в регионе АСЕАН — на 37,4%», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, добавив, что в некоторых странах европейского региона рост составил около 100%.

По словам Ретно Марсуди, штамм «Дельта» распространился на 111 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (BPOM) объявило о выдаче разрешения на экстренное использование (EUA) вакцины Pfizer.