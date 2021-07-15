Ташкент, 15 июля 2021, 15:28 — REGNUM В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии, сообщили 15 июля в пресс-службе правительства Узбекистана.
В мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Туркестана, а также представители ООН, СНГ, ШОС, Тюркского совета.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что создание института свидетельствует о возрастающей роли региона. По его словам, институт станет площадкой для обсуждения регионального сотрудничества.
Напомним, 15−16 июля в Ташкенте пройдет международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
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