Ташкент, 15 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии, сообщили 15 июля в пресс-службе правительства Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Средняя Азия

В мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Туркестана, а также представители ООН, СНГ, ШОС, Тюркского совета.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что создание института свидетельствует о возрастающей роли региона. По его словам, институт станет площадкой для обсуждения регионального сотрудничества.

Напомним, 15−16 июля в Ташкенте пройдет международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

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