Донецк, 15 июля 2021, 15:33 — REGNUM Граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, смогут принять участие в российских парламентских выборах. Об этом сообщило 15 июля руководство ДНР и ЛНР во время форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который проходит в Донецке.
Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил организовать соответствующее голосование, о чём заявил во время видеообращения к участникам мероприятия.
По его словам, в ДНР и ЛНР проживает более 500 тыс. граждан России, которые систематически подвергаются агрессии со стороны украинских силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вынужденной мерой» выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Она отметила, что люди страдают из-за украинской блокады.
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