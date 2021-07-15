Донецк, 15 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, смогут принять участие в российских парламентских выборах. Об этом сообщило 15 июля руководство ДНР и ЛНР во время форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который проходит в Донецке.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил организовать соответствующее голосование, о чём заявил во время видеообращения к участникам мероприятия.

«Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном электронном голосовании», — в свою очередь заявил глава ДНР Денис Пушилин, выступая на форуме.

По его словам, в ДНР и ЛНР проживает более 500 тыс. граждан России, которые систематически подвергаются агрессии со стороны украинских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вынужденной мерой» выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Она отметила, что люди страдают из-за украинской блокады.