В Башкирии уволены два главврача за низкие показатели вакцинации работников
Уфа, 15 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Двух главных врачей медучреждений уволили в Башкирии за низкие показатели по вакцинации сотрудников от COVID-19. Об этом 15 июля сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
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По информации журналистов, министр здравоохранения региона Максим Забелин уволил руководителя санатория «Якты-Куль» и исполняющего обязанности главного врача кожно-венерологического диспансера г. Салавата во время оперативного совещания.
«Уволены за низкие показатели вакцинации от COVID-19 трудового коллектива среди всех медучреждений региона. Министр подчеркнул, что такая практика (увольнений — прим. ред.) возможна и далее, если не будут достигнуты необходимые показатели вакцинации среди коллективов»
Башкирии в автобусах начнут требовать справку о вакцинации.