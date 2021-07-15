Уфа, 15 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Двух главных врачей медучреждений уволили в Башкирии за низкие показатели по вакцинации сотрудников от COVID-19. Об этом 15 июля сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

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По информации журналистов, министр здравоохранения региона Максим Забелин уволил руководителя санатория «Якты-Куль» и исполняющего обязанности главного врача кожно-венерологического диспансера г. Салавата во время оперативного совещания.

«Уволены за низкие показатели вакцинации от COVID-19 трудового коллектива среди всех медучреждений региона. Министр подчеркнул, что такая практика (увольнений — прим. ред.) возможна и далее, если не будут достигнуты необходимые показатели вакцинации среди коллективов» , — приводят журналисты слова собеседника.