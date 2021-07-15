Москва, 15 июля 2021, 15:23 — REGNUM Президент Владимир Путин подтвердил, что намерен посетить авиасалон МАКС-2021, который пройдёт в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин во время посещения авиасалона МАКС-2021, вероятно, понаблюдает за полётами.
Песков добавил, что 15 июля Путин на встрече гендиректором ОАК Юрием Слюсарем обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021 и совещанию по авиастроению.
Крупнейший мировой авиафорум Международный авиационно-космический салон МАКС — 2021 будет проходить с 20 по 25 июля.