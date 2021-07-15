Москва, 15 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Четверых участников банды, которая расправлялась с бизнесменами, будут судить в Москве. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что в 2005—2007 годах в Москве была создана вооружённая банда для нападения на людей и совершения наёмных убийств. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников банды, возраст которых — от 33 до 52 лет.

Дело по существу будет рассматривать Московский городской суд. Все обвиняемые находятся под стражей.

В прокуратуре уточнили, что члены банды убили двух столичных бизнесменов и пытались убить третьего. Убийства произошли в апреле и ноябре 2007 года на улице Пырьева и улице Наметкина соответственно.

Попытка убийства произошла в мае 2013 года на улице Воронцовской. Потерпевший остался жив. Он оказал сопротивление и вовремя получил медицинскую помощь.

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