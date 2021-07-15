Москва, 15 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. На строительном рынке России сложилась тяжелая ситуация. Об этом 15 июля заявил предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, связано это с глобальным ростом цен на стройматериалы.

«На стройматериалы цены растут, ситуация катастрофическая. Мировой рост цен потребитель не переваривает. Это приведет к ухудшению качества продукции. И это же произойдёт на всех рынках», — сказал Потапенко.