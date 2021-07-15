Обнинск, Калужская область, 15 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль проверку публикаций средств массовой информации о массовой драке в Обнинске, произошедшей вечером 14 июля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru Прокуратура взяла на контроль инцидент с массовой дракой в Обнинске

Накануне у спорткомплекса «Олимп» в Обнинске произошел конфликт, в котором участвовали несколько десятков человек. По информации из соцсетей, причиной массовой драки якобы стал спор между водителем и пассажиром маршрутки, которые выясняли отношения, созвав знакомых. В дежурную часть полиции о случившемся сообщили очевидцы. На место были направлены наряды патрульно-постовой службы, ГИБДД и Росгвардии.

Установлены личности тех, кто принимал участие в драке. По факту массовой драки проводится полицейская проверка. В настоящее время устанавливаются подробнее обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.