Москва, 15 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Пиковые значения инфляции в России будут, скорее всего, пройдены к концу августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Можно предположить, что пиковые значения инфляции будут пройдены к концу августа, потому что в этот период обязательно начинается сезонное снижение уровня инфляции, — сказал Колганов. — А в пользу того, что пиковые значения инфляции еще не пройдены, может свидетельствовать продолжающийся рост цен. Причем на самые разные виды товаров, не только на потребительские. Растут цены на очень многие виды сырья, что связано с их подорожанием на мировом рынке. Пандемия, с одной стороны, сократила спрос на многие виды сырья из-за дезорганизации производства, но в то же время сократила и производство сырья. Сейчас экономики ряда стран начинают восстанавливаться, что ведет к росту спроса на сырье, который не вполне удовлетворяется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с инфляцией высказался экономист Михаил Делягин.