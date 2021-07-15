Гавана, , 15:17 — REGNUM США не удастся запустить на Кубе механизм дестабилизации: о своей помощи Гаване уже заявил Пекин, пора и России выступить в поддержку кубинских друзей, тем более что суета американцев у наших границ требует укрепления позиций России в Латинской Америке, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 июля, комментируя высказывания мэра Майами Фрэнсиса Суареса.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Суарес, который имеет кубинское происхождение, заявил, что администрации президента США Джо Байдена следует рассмотреть возможность «создания коалиции» и проведения на Кубе «военных действий», рассмотрев в том числе и возможность бомбардировки острова.

« В позиции кубинской эмиграции в США нет ничего из ряда вон выходящего. Мы помним, что русская эмиграция призывала Запад к военному походу против СССР в 1920-е, поддерживала фашизм, видя в нём оружие реставрации, в 1930-е, приветствовала поход Гитлера против своей родины в начале 1940-х, требовала от США бомбардировок советских городов в 1950-е. В 1960-е она с опорой, в том числе, на своих агентов внутри СССР активно включилась в работу по его разрушению. В наши дни — пытается сохранить Россию в качестве покорного придатка столь дорогого для русской «знати» Запада.

Вот так и кубинская эмиграция в США идёт от фиаско военной авантюры в Заливе Свиней до нынешних призывов к «ударам с воздуха».

Что же до повода, то он обычен для той части современного мира, где Вашингтон хочет показать, что он всё ещё правит бал: несколько тысяч «недовольных». Проамериканские режимы могут сотнями убивать своих противников и устанавливать диктатуры, и им всё сходит с рук. Если же страна не действует по указке США, включается механизм дестабилизации.

Почему он включился на Кубе именно сейчас? Думаю, потому, что на Украине дела у администрации Байдена идут не так, как хотелось бы. Во всяком случае, не так, как нужно для телевизионной картинки. В Афганистане — тем более, там вообще позор. Большие трудности в отношениях с Китаем. А Трамп и трамписты не дремлют…