Гавана, 15 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. СШАне удастся запуститьна Кубемеханизм дестабилизации: о своей помощи Гаване уже заявил Пекин, пораи России выступить в поддержку кубинских друзей, тем более что суета американцев у наших границ требует укрепления позиций России в Латинской Америке, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 июля, комментируя высказывания мэра Майами Фрэнсиса Суареса.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Как сообщалось ранее, Суарес, который имеет кубинское происхождение, заявил, что администрации президентаСШАДжо Байдена следует рассмотреть возможность «создания коалиции» ипроведенияна Кубе «военных действий», рассмотрев в том числе и возможность бомбардировки острова.

« В позиции кубинской эмиграции в США нет ничего из ряда вон выходящего. Мы помним, что русская эмиграция призывала Запад к военному походу против СССР в 1920-е, поддерживала фашизм, видя в нём оружие реставрации, в 1930-е, приветствовала поход Гитлера против своей родины в начале 1940-х, требовала от США бомбардировок советских городов в 1950-е. В 1960-е она с опорой в том числе на своих агентов внутри СССР активно включилась в работу по его разрушению. В наши дни — пытается сохранить Россию в качестве покорного придатка столь дорогого для русской «знати» Запада.

Вот так и кубинская эмиграция в США идёт от фиаско военной авантюры в заливе Свиней до нынешних призывов к «ударам с воздуха».

Что же до повода, то он обычен для той части современного мира, где Вашингтон хочет показать, что он всё ещё правит бал: несколько тысяч «недовольных». Проамериканские режимы могут сотнями убивать своих противников и устанавливать диктатуры, и им всё сходит с рук. Если же страна не действует по указке США, включается механизм дестабилизации.

Почему он включился на Кубе именно сейчас? Думаю, потому, что на Украине дела у администрации Байдена идут не так, как хотелось бы. Во всяком случае, не так, как нужно для телевизионной картинки. В Афганистане — тем более, там вообще позор. Большие трудности в отношениях с Китаем. А Трамп и трамписты не дремлют…