Бишкек, 15 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Турецкая компания «Sky Ray Ve Oto Yedek Parca Ekipmanlari Uretim Sanayi» заинтересовалась проектом строительства монорельса в столице Киргизии. Об этом сообщили в министерстве инвестиций сегодня, 15 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский монорельс

В ведомстве отмечают, что несколько дней назад в Бишкек прибыли представители руководства турецкой фирмы с целью изучения транспортной системы города и возможности внедрения монорельса.

Турецкие бизнесмены встретились и обсудили с чиновниками министерства инвестиций и столичной мэрии перспективы внедрения монорельсовой транспортной системы в Бишкеке, а также ознакомились с потенциальными участками для реализации этого проекта.

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