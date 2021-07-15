Курск, 15 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Курска, обвинаемого в убийстве сотрудницы Фатежской центральной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Медицина

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 марта мужчина в помещении больницы стал избивать и душить 21-летнюю сотрудницу «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Девушка скончалась от удушения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено, дело с обвинительным заключением передано в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обвиняемый работал врачом в Фатежской больнице. Погибшая, студентка четвёртого курса медицинского университета, была там медсестрой.