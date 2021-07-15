Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Ростовской области за четыре года резко сократились промысловые запасы раков. Об этом говорится в выпуске «Экологического вестника Дона», опубликованном на сайте министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

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«Организованный промысел раков осуществляется в водохранилищах Манычского каскада, в реке Дон, включая пойменные водоёмы, в реке Сал с притоками. В целом, в водоёмах Ростовской области промысловые запасы раков сократились с 135,4 тонн до 118,3 тонн», — указано в исследованиях.

Раки исчезают из-за чрезмерного зарастания, обмеления и заиливания водоёмов, незаконного вылова. При создании более благоприятных условий численность раков в Ростовской области может возрасти.