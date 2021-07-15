Рига, 15 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Туристическая отрасль Латвии восстанавливается очень медленно после запретов и драматических событий, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом член правления Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Иева Кейша сообщила Dienas Bizness.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

Она считает, что для полного восстановления отрасли потребуется от трех до пяти лет, но это произойдет только в том случае, если осенью не будет еще одной вспышки инфекции. По ее оценке, туристическая отрасль пострадала от коронавируса больше остальных: фактически целый год путешествия были запрещены как внутри стран, так и за их пределами.

Руководитель турфирмы Averoja Санита Ругина согласна с прогнозами коллеги. «Распространение вируса может замедлить или ускорить этот процесс. Сейчас мы можем только догадываться, как быстро это может произойти», — заявила она.

По ее мнению, многое в будущем положении туротрасли будет зависеть от вакцинации, каких цифр вакцинированных она достигнет к началу нынешней осени.