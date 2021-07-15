Рига, 15 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В этом году пассажирский порт Риги останется без морских круизов, а Латвия — без щедрых туристов из Швеции и Финляндии. Об этом сообщил rusklik.tvnet.lv со ссылкой на эстонскую судоходную компанию Tallink.

Diego Delso Рига

Компания объявила о том, что нынешний летний сезон обойдется без паромного сообщения маршрутов Рига — Стокгольм и Рига — Хельсинки. Правила въезда в ту или иную страну, разработанные властями Латвии, Швеции и Финляндии, оказались запоздалыми, объяснили причины решения в Tallink.

Еще одна причина — нехватка времени: чтобы запустить судно после продолжительного простоя, требуется как минимум месяц. А чтобы эти ресурсы окупить, одного месяца работы недостаточно.

На негативное решение компании повлияли и темпы вакцинации в трех странах. Для круизного судна количество пассажиров имеет принципиальное значение — нужно набрать около двух тысяч пассажиров, чтобы рейс окупился, отметили в Tallink.