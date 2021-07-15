Москва, 15 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Международная группа Coface улучшила оценку деловых рисков России с «высокого риска» до «значительного». Об этом говорится в обзоре, опубликованном этой группой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Рейтинг деловых рисков указывает на вероятность неплатежей и банкротств в корпоративном секторе. Прежняя оценка для России была «C» — высокий риск, теперь — «B», то есть значительный риск.

Россия — единственная из европейских стран с улучшенным рейтингом. Этот показатель также улучшили для США, Саудовской Аравии, Республики Конго, Мексики, Гвинеи, Эквадора, Канады, Ботсваны, Азербайджана и Австралии.

Группа Coface специализируется на страховании и управлении торговыми рисками.

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