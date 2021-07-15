Москва, 15 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило механизм предоставления инфраструктурных кредитов регионам, сообщил 15 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

По его словам, это является знаковым событием. По его словам, в восьми субъектах уже отработали пилотные проекты «и готовы их начинать».

«То есть сегодня у нас начинается старт большой программы: более 1 трлн рублей пойдёт в инфраструктуру. В инфраструктуру, которая должна будет привлечь ещё более 1 трлн рублей внебюджетных источников», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что благодаря новым средствам население России быстрее получит дороги, инженерные коммуникации, дома и другие объекты.