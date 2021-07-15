Москва, 15 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Высокие темпы роста цен в России должны остановиться в октябре. Об этом 15 июля заявил предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на сахар в магазине

По мнению эксперта, связано это будет с том, что потребительский потенциал просто исчерпает себя к тому моменту и ценам некуда будет расти.

«Рост цен упрется в потолок спроса. Упрется где-то в октябре месяце. Но это будет плохая остановка. Она произойдёт не потому, что предложение выросло, а потому, что у людей нет денег», — сказал Потапенко.