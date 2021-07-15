Таллин, 15 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Эстония занимает 12-е место в мире по качеству жизни согласно рейтингу глобальной статистической базы данных Numbeo. Об этом сообщил портал Estonian world.

Soerfm Карта-флаг Эстонии

Рейтинг составлен по состоянию на середину 2021 года после анализа данных о потребительских ценах, уровне преступности, качестве медицинского обслуживания и других статистических данных, таких как покупательная способность, стоимость жизни, цены на недвижимость по сравнению с доходами людей, поездки на работу, загрязнение окружающей среды и климат. В рейтинг включены 83 страны мира.

В индексе Эстония занимает 12-е место с общим показателем качества жизни 171,16 пункт. Эстония особенно преуспевает в сферах безопасности (10-е), числа поездок на работу (4-е) и уровня загрязнения окружающей среды (5-е).

Согласно рейтингу Numbeo, лучшее качество жизни в мире наблюдается в Швейцарии, за которой следуют Дания, Нидерланды, Финляндия и Австралия. В рейтинге Эстония опережает США (17-е) и Великобританию (24-е место).