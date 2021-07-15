Омск, 15 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Минстрой Омской области рассматривал вопрос ремонта улицы в населённом пункте Верхний Карбуш «задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Ситуацию с дорогой в Верхнем Карбуше прокомментировал заместитель регионального правительства, омский министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев.

По его словам, этот вопрос обсуждался на встречах с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения.

«Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчёты и смету. Это позволит им подать в этом (2021 — прим. ред.) году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объёма дорожных работ в 2022 году», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители омского села Верхний Карбуш направили обращение Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу в населённом пункте. По их словам, местные власти их не слышат. Также местные жители подчеркнули, что указанное село основали русские немцы.

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15 июля стало известно, что омские сельчане получили ответ от властей Германии. В нёсм говорится, что вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ.

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Между тем обращение жителей Верхнего Карбуша к Меркель прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что гнев жителей этого села оправдан, и региональные власти должны принять меры для исправления этой ситуации.