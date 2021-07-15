Киев, 15 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В июне 2021 года на Украине было продано на 448% больше автомобилей марки LADA, чем за тот же месяц 2020 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

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За первое полугодие текущего года на украинском авторынке дилеры продано 909 новых машин LADA, что на 276% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что на данный момент самая высокая динамика реализация автомобилей марки LADA зафиксирована на Украине. Во многом это связано с началом локальной сборки машин российской марки на «Запорожском автомобильном заводе» («ЗАЗ») в конце 2020 года.

В России за период с января по июнь 2021 года было продано 200 219 машин LADA, что на 51% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Доля автомобилей марки на авторынке России выросла до 23% (+2,1%).

Ранее АвтоВАЗ приостановил на один день выпуск автомобилей на платформе B0 на предприятии, что было связано с нехваткой электронных комплектующих.

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