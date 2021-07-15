Продажи автомобилей LADA на Украине выросли в 5,5 раза
Киев, 15 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В июне 2021 года на Украине было продано на 448% больше автомобилей марки LADA, чем за тот же месяц 2020 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».
За первое полугодие текущего года на украинском авторынке дилеры продано 909 новых машин LADA, что на 276% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что на данный момент самая высокая динамика реализация автомобилей марки LADA зафиксирована на Украине. Во многом это связано с началом локальной сборки машин российской марки на «Запорожском автомобильном заводе» («ЗАЗ») в конце 2020 года.
В России за период с января по июнь 2021 года было продано 200 219 машин LADA, что на 51% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Доля автомобилей марки на авторынке России выросла до 23% (+2,1%).
Ранее АвтоВАЗ приостановил на один день выпуск автомобилей на платформе B0 на предприятии, что было связано с нехваткой электронных комплектующих.
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