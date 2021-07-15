Таллин, 15 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Нарве и Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) готовы активизировать вакцинацию населения необычным способом — проводить вакцинацию на территории садоводческих товариществ, где летом отдыхают десятки тысяч жителей республики.

Вакцина

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Об этом сообщило Raadio 4 со ссылкой на мэра Нарвы Катри Райк. Сообщается, что уже в ближайшее время мэрия организует ряд встреч с представителями садовых товариществ и кооперативов. Цель встреч — выяснить, готовы ли они помочь провести разъяснительную работу среди жильцов дачных кооперативов, чтобы последние пришли на вакцинацию. Со своей стороны, управа города и члены кризисного штаба обещают организовать выезд прививочных бригад на конкретное место, например, на дачные участки.

«Сейчас надо использовать все возможности. В Нарве сейчас только 26% вакцинированных и в 4 раза выше уровень заражения, чем в среднем по Эстонии», — прокомментировала идею Райк.

Председатель Нарвского союза садоводческих товариществ Елена Вальме считает, что необходимо продумать систему оповещения жителей таких объединений и решить, кто за это будет отвечать. По словам Вальме, оповещать людей — это работа, которая требует как временных, так и финансовых затрат.