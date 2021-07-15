Екатеринбург, 15 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Уже 11 044 жителя Екатеринбурга пострадали от нападения клещей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

Нынешние показатели на 19% превышают средний многолетний уровень. По сравнению с предыдущим годов рост количества случаев не так велик — на 9%.

Среди пострадавших 1500 человек — дети. Энцефалитом заболели уже 52 человека, клещевым боррелиозом — 280.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале резко выросло число заражений клещевым боррелиозом.