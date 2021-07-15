Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Четыре телеканала из Грузии — «Мтавари архи», «ТВ Пирвели», «Формула» и «Кавкасия» — 15 июля возобновили вещание, накануне прерванное ими из-за требования отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в связи со смертью избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества оператора «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы.

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С утра 15 июля все названные грузинских телекомпании в штатном режиме ведут трансляцию утренних телепередач и информационных выпусков.

«Отключение вещания было символичным протестом против насилия. Это было четким посланием для наших стратегических партнеров в Соединенных Штатах и Европе о том, что правительство Грузии меняет прозападную ориентацию. Нашей целью было показать обществу, какова жизнь без независимых СМИ», — говорится в заявлении гендиректора телеканала «Формула» Зураба Гумбаридзе.

Отметим, 14 июля четыре грузинских телеканала прекратили вещание в знак бойкота и целые сутки транслировали на черном фоне имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, которые пострадали во время протестов населения страны против марша ЛГБТ-сообщества.

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