Таллин, 15 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Второй по численности город Эстонии Тарту намерен сохранить свой открытый статус на фоне роста заболеваний коронавирусом. Об этом сообщил tribuna. ee cо ссылкой на мэра Урмаса Клааса.

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По его словам, усилия городских властей можно разделить на несколько составляющих. Помимо плановой вакцинации продолжит работу Тартуский центр вакцинации в здании спорта A. Le Coq, где до конца августа можно сделать защитную прививку в порядке живой очереди. Мэрия открыла маршрут специального автобуса, который доставит всех желающих из центра города в центр вакцинации.

Мэрия поддержала также новую информационную кампанию, которая обращает большое внимание на молодежную целевую группу, где уровень вакцинации сейчас относительно низкий.

Всем родителям и детям через школы будет отправлено приглашение пройти до начала учебного года вакцинацию, также используются возможности социальных сетей для информирования учеников. По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, городская управа считает очень важным осуществить по возможности быструю вакцинацию школьников.

«Чтобы исключить осенние очаги заражения коронавирусом в школах, следует действовать немедленно. Если мы станем дожидаться осени, когда дети пойдут в школу, то безнадёжно опоздаем», — подчеркнул Леэс.

Также в Тарту надеются ещё больше вакцинировать пожилых людей и русскоязычных горожан. Людям с проблемами передвижения отдел социальной поддержки населения и здравоохранения горуправы предлагает помощь в транспортировке в центр вакцинации или возможность вакцинации на дому.