Москва, 15 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Военнослужащие Минобороны РФ столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в ряде регионов, сообщает 15 июля РБК со ссылкой на источники.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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По данным издания, сложности с QR-кодами касаются лишь военных, гражданские служащие оборонного ведомства с такой проблемой не сталкивались.

«Затруднения связаны с вопросом передачи персональных данных ведомствам, которые отвечают за генерацию кодов. Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности», — сказал источник.

Отмечается, что сейчас профильные ведомства работают над решением этой проблемы, один из вариантов — приравнять статус военного к наличию QR-кода, поскольку в Минобороны большая часть военных прошла вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня кафе и рестораны в Москве можно посетить при условии получения прививки от коронавируса. Пускают туда и тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат ПЦР-теста.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, власти столицы выдали свыше 3 млн цифровых сертификатов, позволяющих посещать кафе и рестораны.

По мнению Собянина, система не является идеальной, однако сумела начать работать и дать результат.

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