Таллин, 15 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Бесспорным лидером по объему золотых запасов во всем мире являются Соединенные Штаты Америки — им принадлежит более 8000 тонн драгметалла. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee.

Bullion Vault Золото

В пятерку стран, обладающих самыми крупными запасами золота, входят также Германия, Италия, Франция и Россия, около 3000 тонн золота принадлежит Международному валютному фонду.

Золотой запас Эстонии составляет всего 256 килограммов, причем большую часть слитков держат не в Таллине, а в Нью-Йорке. Решение держать большую часть драгметалла в иностранных банках было принято еще во времена Первой Эстонской Республики — с тех пор ничего не изменилось.

Сейчас в Банке Эстонии хранится всего один слиток золота весом в 11 килограммов, который стоит около полумиллиона евро.