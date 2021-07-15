Москва, 15 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Гражданские технологии РФ уступают по своей надёжности военным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

«Наши военные технологии гораздо надежнее, чем наши гражданские технологии. Когда используется закрытый канал для проведения Совбеза, никаких проблем нет, а сейчас они, к сожалению, возникают», — сказал Медведев.

Так он прокомментировал прерывание по техническим причинам трансляции мероприятия, в результате которого присутствующим пришлось сделать паузу.